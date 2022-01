Luto en Televisa: Tras divorcio y declararse lesbiana, conductora se rompe y da dura noticia al aire

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien lleva 22 años en las filas de Televisa y se casó en secreto en el 2020 con su prometida, recuerda al aire un duro momento en su vida que le costó mucho superar y revivió por otro suceso reciente.

Se trata de Montserrat Oliver, quien se casó en secreto con la fotógrafa eslovena Yaya Kosikova en el 2020 luego de haber estado casada hace ya varios años con un hombre. Tras su divorcio, la conductora de Montse & Joe al fin se declaró lesbiana.

Ya en varias ocasiones ha mencionado que le tocó mucho salir del clóset públicamente para no herir a su familia, ya que siendo figura pública, sabía que estaba expuesta al escrutinio de la prensa.

Montse tiene ya dos años de matrimonio con su esposa y están más felices que nunca, aunque sigue compartiendo cuadro con una expareja: la polémica conductora Yolanda Andrade.

Fue precisamente en el programa Montse & Joe de Televisa que la conductora recordó un episodio muy difícil en su vida: la muerte de su madre.

Esto ocurrió durante la visita de la actriz Leticia Perdigón, quien contó que ella perdió a su madre y tuvieron que autorizar que la desconectaran.

Montserrat rápidamente recordó que hace poco se enfrentó al recuerdo de la muerte de su madre, a quien también tuvieron que dejar fallecer porque estaba sufriendo mucho.

"Es bien difícil tomar esa decisión porque hace poquito estábamos platicando del dolor tan grande que también es perder a un perro", dijo.

El año pasado a finales se me murió mi perrita, una que vivió 16 años conmigo y yo me acuerdo que cuando murió mi mamá, que también ya estaba muy mal, te hacen firmar en el hospital algo de que ya no la van a revivir. Como que 'Déjenla morir' y fue una de las cosas más fuertes que me han pasado en la vida, firmar esa carta".