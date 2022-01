¡Shock en Televisa! Testigos de la muerte de Octavio Ocaña rompen el silencio y dan nuevos datos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muerte de Octavio Ocaña fue uno de los eventos que marcó el pasado 2021, no solo porque el joven talento de Televisa tenía solo 22 años, sino porque los hechos alrededor de su deceso aún no están claros. Ahora, los testigos de ese trágico evento han decidido romper el silencio y hablar sobre esta tragedia.

Fue el pasado 29 de octubre de 2021 cuando trascendió que el actor que interpretaba a 'Benito Rivers' en la comedia Vecinos murió a causa de una bala que recibió a bordo de su camioneta en una autopista de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Si bien en un inicio autoridades declararon que Octavio Ocaña se disparó a sí mismo 'accidentalmente' y que esto provocó su fallecimiento, ahora los testigos, acompañantes y supuestos amigos del actor, decidieron dar nuevas declaraciones bajo un programa de testigos protegidos.

Lo anterior lo compartió la hermana de Octavio Ocaña, Bertha Pérez, quien dio una entrevista para el programa de Imagen Televisión Sale El Sol.

Sí, por supuesto, esto va a dar otro giro porque las declaraciones que ellos dieron en un inicio nada tienen que ver con lo que ellos acaban de declarar. La declaración que ellos dan es que Octavio en ningún momento se disparó", expresó la hermana del difunto Octavio Ocaña.

No obstante, debido a que la investigación continúa abierta y a qué aún no se tienen detenidos ni presuntos culpables, la hermana de 'Benito Rivers' no pudo compartir más información.

Es lo que hasta ahorita les puedo compartir porque ellos se encuentran bajo un programa de testigos de protección, y no les puedo compartir más a fondo, también porque el caso se encuentra en la Fiscalía y no podemos dar más información", puntualizó.

Asimismo, la hermana de Ocaña compartió que ya hay "nuevas demandas" y "denuncias" debido a que los testigos del trágico evento decidieron romper el silencio.

Ellos se encuentran laborando ahorita, incluso, en nuevas demandas, nuevas denuncias con respecto a las declaraciones que ellos acaban de dar. Y se están abriendo nuevas líneas de investigación. Les recordamos que no es la única la que la Fiscalía en un inicio comenta, que es la que ellos mantienen, que Octavio se dispara, cuando no fue así. Y hay muchas más líneas de investigación abiertas", explicó Bertha Pérez.

Finalmente, la hermana del joven talento de Televisa que murió en octubre del 2021 informó que solo espera una fecha para desahogo de pruebas y acudir a la Fiscalía del estado.

Al momento, sigue sin haber detenidos por este evento; la familia de Octavio Ocaña y muchos de sus fanáticos aún buscan respuestas.

