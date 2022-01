Tragedia en TV Azteca: Asesinan a exparticipante de 'La Voz México'; esto publicó antes de morir

Comparta este artículo

Acaxochitlán, Hidalgo.- TV Azteca se viste de luto, pues trascendió que encontraron sin vida a un exconcursante del reality show La Voz México, quien fue hallado con un disparo.

Medios locales informaron que la noche de este martes 11 de enero, a aproximadamente las 20:00 horas, fue encontrado el cuerpo del cantante Juan Manuel Gayosso Juárez, el cual presentaba una herida de arma de fuego.

De acuerdo con informes, el cadáver estaba dentro de un auto en las inmediaciones de una cancha de la localidad de San Pedro Tlachichilco. Hasta el momento no se reportan detenidos por el crimen, sin embargo, autoridades ya investigan el caso.

El cantante hidalguense no logró quedarse hasta la final y no pasó su audición, ya que no logró que los jueces (Belinda, Christian Nodal, Ricardo Montaner y María José) giraran su silla.

Sin embargo, conmovió a Belinda hasta las lágrimas con su interpretación del tema de Javier Solís Sombras nada más y recibió comentarios positivos del jurado. El público reclamó en los comentarios que debían aceptarlo y hasta se molestaron porque no pasó.

La última publicación del intérprete antes de su muerte es un video de él cantando con su mariachi. Gayosso adquirió fama en su estado natal ya que continuó presentándose en sitios locales.

Erik Carbajal Romo, presidente municipal de Acaxochitlán, lamentó su muerte y envió sus condolencias a la familia.

