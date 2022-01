Tras 9 años desaparecida y amorío con ejecutivo de Televisa, querida actriz regresa a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una aclamada actriz, quien estuvo casada con un alto mando de Televisa y pasó casi 9 años desaparecida de la televisión, volvió al medio artístico recientemente y esta mañana de miércoles reapareció en el programa Hoy.

Se trata de la guapísima artista mexicana Natalia Esperón, quien estudió en el CEA y es conocida por haber participado en exitosos melodramas como Agujetas de color de rosa, El niño que vino del mar, Por un beso, La esposa virgen, En nombre del amor. Sin embargo, su último trabajo en las novelas fue en 2013 con Amores verdaderos.

La actriz de 47 años mantuvo una relación con Pepe Bastón, quien fuera un alto ejecutivo de San Ángel, con quien se casó y tuvo tres hijos. En 2005 la pareja finalmente confirmó que estaban poniendo fin a su romance y se divorciaron. Ahora él está casado con la también actriz Eva Longoria.

Durante los 9 años que duró alejada de la pantalla chica, surgieron diversos rumores sobre la vida que llevaba Natalia y se especuló que presuntamente se sometió a una cirugía estética que habría salido mal.

Poco después ella misma dio una entrevista a la revista Caras en la que declaró que se había descuidado durante su retiro y detalló que subió 9 kilos.

Este 2022 Esperón regresará a las telenovelas y esta mañana confirmó en entrevista exclusiva con el programa Hoy que ella formará parte del melodrama Corazón Guerrero que será producido por Salvador Mejía.

Volver a trabajar con Chava me ilusiona muchísimo, trabajé con él en La Esposa Virgen y cuando me volvió a llamar y me presentó a 'Guadalupe García' (su personaje), me emocionó muchísimo, me encanta la historia, es preciosa", declaró la actriz capitalina.