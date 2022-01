Tras vender hamburguesas para sobrevivir, actriz vuelve a Televisa y hace dura confesión en 'Hoy'

Ciudad de México.- La querida actriz y comediante Violeta Isfel, quien tras 29 años de carrera en Televisa tuvo que abrir un local de hamburguesas por la falta de trabajo que dejó la pandemia, reapareció esta mañana en el programa Hoy y confirmó una difícil noticia.

La estrella de proyectos como Atrévete a soñar habló frente a las cámaras del matutino de Las Estrellas sobre la dura enfermedad mental que le diagnosticaron en 2021: Depresión.

Pues sí, me diagnosticaron, me agarró como en curva, sentí súper raro", contó.

Isfel, quien no formará parte de la nueva temporada de Me caigo de risa, también habló de los motivos por los que habría caído en esta profunda depresión.

La conductora confesó que en los últimos meses estuvo expuesta a "cambios radicales" como el cierre de la primera sucursal de IsfelBurgers en Tizayuca, Hidalgo debido a pocas ventas.

"A eso súmale que también tuve que cerrar el restaurante y si bien es una pausa y vendrán más cosas positivas, vinieron un montón de cambios radicales... es una especie de trastorno y no te das cuenta".

Asimismo, Violeta explicó que se atendió a tiempo y hasta el momento no ha requerido ser medicada y solamente se ha atendido con su terapeuta y herbolaria.

Me puse las pilas, me costó mucho trabajo aceptarlo pero estoy meditando, haciendo ejercicio, me baño aunque no tenga que ir a ningún lado, hago cosas para salir de ahí y creo que me está funcionando", añadió.