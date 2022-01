Vive de limosna: Tras 50 años en Televisa, actriz acaba en silla de ruedas, sin trabajo y en la ruina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y comediante, quien tiene 50 años de trayectoria en Televisa, contó el infierno que vive a causa de su exmarido, quien asegura la dejó en la ruina y la golpeaba.

Se trata de la primera actriz Lucila Mariscal, mejor conocida por su papel de 'Lencha', quien el pasado 25 de diciembre sufrió una aparatosa caída en su casa por la cual tuvo que ser hospitalizada 11 días.

Me golpeé la cabeza, el hombro izquierdo, la cadera, el pecho, el otro lado de la cadera, hasta caer al suelo. Estuvo de película la méndiga caída. Ya no me pude levantar del piso, tuvieron que hablarle a la ambulancia y me llevó al hospital. Estuve 11 días hospitalizada, yo ya sentía que me iba a quedar a vivir ahí", dijo a Gustavo Adolfo Infante.

Contó que ingresó al hospital para que le operaran la cadera y el doctor detectó una hernia que estaba a punto de colapsar, por lo que le dijo que primero la tenían que operar de esto y más adelante de la cadera.

Triste, Mariscal compartió que no puede caminar tras su cirugía y está postrada en un sillón: "No puedo caminar, no camino. Ahorita estoy en un sillón reclinado y aquí mismo me duermo".

En una entrevista para el matutino Sale el Sol en su casa en la CDMX, la actriz habló del difícil momento que vive tanto emocional como económicamente.

Sigo dolorosa y fastidiosa porque cuando te duele algo y quieres pararte para ir enfrente, no puedes. Lo más complicado y terrible es no poder cocinar ni cantar, porque eso me distrae mucho".

Durante dos meses estará bajo supervisión médica para su próxima cirugía, donde le colocarán una prótesis de cadera. Desde su sillón y con una silla de ruedas en el fondo, Lucila mencionó que no tiene dinero.

Esque no tengo dinero pero no me importa, yo tuve mucho dinero... mira, entre mi exmarido y que yo siempre tratando de agregar a todo mundo, ya no tengo, se me acabó".

Según Lucila, su ex Julián Gallegos la dejó en la ruina y arremetió contra él, acusándolo de golpearla y drogarse.

Era un padrino completamente, me sacó una casa en Tabasco, luego otra atravesando el Río Grijalva y otra para su hermanita que estaba muy pobre. Desgraciado, drogadicto, gay, ¿qué más puedo decir de él? Se drogaba y me golpeaba".

Mariscal reveló que, al no tener trabajo ni ahorros, ahora vive de donaciones de fundaciones que apoyan a personas de la tercera edad al no tener un trabajo por su situación.

Vivo al día y de fundaciones", mencionó.

