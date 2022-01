'VLA' se hunde: Tras renunciar a TV Azteca por Televisa, Carmen Muñoz debuta en 'Cuéntamelo YA!'

Ciudad de México.- A solo un par de semanas de confirmar su renuncia de TV Azteca, la conductora Carmen Muñoz no ha dejado de aparecer en distintos programas de Televisa y este miércoles 12 de enero hizo su debut en Cuéntamelo YA!.

Como se sabe, la originaria de Jalisco trabajó durante 5 años en la empresa del Ajusco con proyectos como Al Extremo, Enamorándonos, Venga la Alegría, entre otros. A finales de 2021, decidió salir de esta empresa y renunció a su contrato de exclusividad.

Semanas más tarde se reportó que llegaría a Televisa, empresa de la que salió hace 16 años, y la semana pasada fue su presentación oficial.

Hace unas horas los reporteros captaron a la conductora ingresando a las instalaciones de San Ángel y la abordaron para que platique sobre el proyecto que conducirá dentro de esta televisora.

Asimismo, Muñoz volvió a aclarar que no existe ningún tipo de rivalidad con Galilea Montijo o con otra conductora de Hoy luego de haber ido como invitada al matutino hace unos días.

No, para nada, de verdad que me recibieron increíblemente, con una calidez, la pasé muy bien, me divertí muchísimo en Hoy, Gali me recibió muy, muy bien...", explicó.