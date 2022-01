¡Abdomen de acero! Maribel Guardia presume toda su belleza con cardíaco atuendo deportivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Maribel Guardia parece tener el secreto para la juventud eterna, ya que la cantante y actriz conserva una silueta y piel de envidia a sus 62 años, de lo cual ha mencionado en varias ocasiones que todo es a raíz del ejercicio y una buena alimentación.

La conductora de televisión nacida en Costa Rica no duda en encender las redes con cada una de las publicaciones que comparte a través de su cuenta de Instagram con sus más de 7.2 millones de seguidores.

Como era de esperarse, recientemente la intérprete de Aventurera se robó los suspiros de todos sus fans al posar con un atuendo deportivo en color azul cielo y con una vista directa a su marcado abdomen que le dio un toque coqueto a su look.

Desde el gimnasio de su casa, la estrella de Televisa acompañó su vestimenta con unos tenis blancos y con el cabello sujetado. Pero sin duda, todo el protagonismo se lo llevó su diminuta cintura, sus amplias caderas y su vientre plano.

Esta no es la primera vez que Maribel Guardia viste este tipo de prendas, pues para despedir el año 2021 no dudó en lucir un jumpsuit con un color de celebración, definitivamente una excelente elección para no pasar desapercibida.

Los jumpsuits vienen de la moda más sobresaliente de los años 60 y 70, pues ganaron mucha popularidad convirtiéndose en una de las tendencias más potentes, que encontró la manera de volver a apoderarse de los clósets más exigentes.

Fuente: Instagram @maribelguardia y El Universal