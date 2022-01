Adiós TV Azteca: Tras retiro de Televisa y subir 40 kilos, actriz traiciona a Chapoy y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien se alejó varios años de las telenovelas y subió 40 kilos, llega al programa Hoy luego de estar en TV Azteca para promocionar su nuevo proyecto en Televisa.

Se trata de la entrañable Gaby Rivero, quien le dio vida a la querida 'Maestra Jimena Fernández' en las exitosas telenovelas Carrusel y Carrusel de las Américas de la empresa de San Ángel. También condujo El Club de Gaby.

Aunque estaba en la cúspide de la fama, la actriz mexicana decidió tomarse una pausa en la actuación para dedicarse a su familia. También participó en melodramas como Tres veces Ana, Piel de otoño, Pasión y Lo que la vida me robó.

Tras tomarse un 'retiro' de 7 años, volvió y su último proyecto fue en la exitosa Vencer el pasado, sin embargo, estuvo en el Ajusco donde le dio una reveladora entrevista a Mimí para el ya cancelado programa Mimí Contigo.

Incluso, en el 2018 Rivero debutó en Azteca y estuvo en Ventaneando junto a Pati Chapoy, donde la recibieron como reina, y también en Venga la Alegría, el matutino rival del programa Hoy.

Y esque la actriz reveló hace décadas que ya no tenía contrato de exclusividad con Televisa, asegurando que aunque consideraba Televisa su casa, cree que artistas deberían ir y venir como plazcan.

Ahora, la actriz estará como invitada en el foro del programa Hoy este jueves 13 de enero para promocionar su nueva telenovela, Amor dividido, junto al actor Federico Ayos. Gaby interpreta a 'Rosaura'.

El melodrama es producido por Angelli Nesma y es protagonizado por Eva Cedeño y Gabriel Soto, con las actuaciones de Andrés Palacios e Irina Baeva, además de un gran elenco.

Como se recordará, la actriz de 58 años de edad se sometió a una delicada cirugía en el 2011 para que le retiraran la matriz, lo que le causó un fuerte desbalance hormonal.

Me quitaron la matriz y ahí te cambia... la tiroides, las hormonas, se me desbalanceó todo y cuando no estaba trabajando sí le metí al pan".