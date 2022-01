Cáncer, separación y problemas legales: Los peores momentos de la actriz Grettell Valdez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras más de 20 años de carrera artística, Grettell Valdez ha cosechado personajes en la televisión mexicana que le han valido para obtener el reconocimiento del público, como el antagónico que hizo para la telenovela Tenías que ser tú.

Sin embargo, más allá de su trabajo profesional, en el plano personal la actriz mexicana ha pasado por momentos difíciles que la han puesto a prueba tanto en su salud como en sus relaciones personales.

Cáncer

Apenas esta semana, la estrella de Televisa dio hizo público que en 2018 le diagnosticaron cáncer en su dedo pulgar. En entrevista para el programa Hoy contó que con la ayuda de una cirugía logró erradicar la enfermedad.

Desafortunadamente de nueva cuenta le detectaron algo en el dedo y como consecuencia tendrán que amputarle una parte del mismo para evitar que el mal siga creciendo.

Es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta en cáncer. Sí, me van a quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa", detalló.

Depresión

Hace casi un año, en febrero de 2020, Grettell estuvo en entrevista con Yordi Rosado en la que compartió cómo fue su vida después de su separación del actor Patricio Borghetti.

La pareja contrajo matrimonio en 2004, y producto de su relación tuvieron a su hijo Santino en 2008; alrededor de 2 años después se separaron, aunque continuaron siendo amigos.

"Él me dijo que fue en busca de su sol, entonces estuvo buscando su sol… (yo) tenía un bebé de 12 meses y me estaba muriendo, entré en depresión absoluta con un bebé", relató.

La artista compartió que en ese momento de cambios sentía que se moría cuando Patricio comenzaba a llevarse a su hijo los fines de semana. Además, detalló que hizo todo por rescatar la relación, incluso se humilló y para sanar fue al psicólogo.

Una persona que fue clave para ella fue Belinda, pues con ella compartió créditos dentro de la telenovela Camaleones, a la que la invitó Rosy Ocampo para ser la villana.

¿Sabes quién me sacó de la depresión y de todo esto? Belinda, es algo que siempre se lo voy a agradecer… todo el tiempo llegaba y me decía: 'no manches ¿cómo tuviste un hijo y tienes ese cuerpo? estás hermosa ¿cómo amamantaste y tienes las bubis así?'", recordó.

Todo el tiempo era de levantarme el autoestima, decirme cosas súper lindas, apoyándome. Para mí ella era: 'wow', yo era una señora en decadencia, separada, hecha pomada, sin ganas de nada, y ella fue la que todos los días me motivaba impresionante", expresó.

Negocios turbios

En 2020 se informó que su esposo, el empresario Leo Clerc, había sido detenido en Suiza por fraude, lavado de dinero y falsificación de tarjetas de crédito por un millón 700 mil francos suizos, y había sido sentenciado a 18 meses de prisión.

Fue la propia Grettell Valdez quien habló del tema a través de sus redes hacía su esposo, compartiendo que estaba al tanto de ello: "Hace 3 años, cuando conocí a Leo, él me informó sobre esta situación, no quiero hablar mucho del tema por el bien de mi familia", comentó en ese momento.

Fue un error que él cometió cuando era joven, hace 10 años, yo confío plenamente en mi marido y también creo en las segundas oportunidades, él está haciendo todo para resarcir el error que cometió. Creo que todos somos merecedores de segundas oportunidades en todos los aspectos", dijo.

