Golpe a TV Azteca: Tras 18 años retirada, actriz llega a 'Hoy' y anuncia regreso a las telenovelas

Ciudad de México.- Una querida y exitosa actriz de Televisa dio un duro golpe a la empresa de enfrente TV Azteca pues esta mañana de jueves reapareció en el programa Hoy y confirmó que vuelve a las telenovelas tras 18 años sin hacer ninguna.

Se trata de la también conductora mexicana Roxanna Castellanos, quien egresó del Centro de Educación Artística y su debut en la televisión fue en 1994 con un pequeño papel en la exitosa serie Papá Soltero.

En ese mismo año empezó a hacer melodramas y entre su gran trayectoria están proyectos como Volver a empezar, La Mentira, Infierno en el paraíso, Primer Amor... a Mil Por Hora, Alegrijes y rebujos y el último fue Rebelde en 2004.

La actual conductora de Cuéntamelo YA! brindó una entrevista al matutino de Las Estrellas para confirmar que volverá a las novelas y dijo que se siente muy emocionada de formar parte de la segunda temporada de Corona de lágrimas, la cual vendrá a imponer nuevos récords de rating y destrozará al Ajusco.

Después de 18 años de no hacer telenovela, de no pisar un set, de no estar con compañeros actores haciendo telenovela, pues nada, agradecerle a la vida y darme cuenta que no hay que dejar los sueños atrás, que si sueñas algo, lo vas a lograr tarde o temprano", explicó muy emocionada.