¡Lo detestan! Tras fracaso en Televisa, 'corren' a conductor de 'Hoy' y anuncia ¿que se va a 'VLA'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Usuarios 'corren' a un conductor del programa Hoy, quien tiene 30 años trabajando en Televisa, ya que sostienen que no lo soportan a cuadro y ya se ve "muy viejo", sin embargo, él les responde y anuncia ¿que se va a TV Azteca?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Arath de la Torre, quien empezó su carrera como actor en telenovelas como Soñadoras, Amigas y Rivales y Una familia con suerte, sin embargo, además de 'entrarle' a la comedia en emisiones como La Parodia, también es conductor.

Luego de que su programa Esta noche con Arath en el 2016 saliera del aire en 2016 en medio de un pleito con la productora Adriana Bello, el actor se ha enfrentado a otros fracasos como el del Dr. Cándido Pérez y su comercial donde insultaba a los Voladores de Papantla.

Sin embargo, el presentador se unió al elenco de Hoy y hasta reveló que ejecutivos de San Ángel supuestamente lo querían ahí para este 2022: "Es un regalo de la vida, me queda otro año, hablamos con la empresa", dijo hace unos meses.

Arath, quien confiesa que tiene muchas cirugías por su amor a los deportes extremos y se ha sincerado sobre haber superado el alcoholismo en un punto de su vida, ha sido duramente criticado en redes sociales desde que llegó al matutino.

Y esque usuarios no terminan por aceptarlo y exigen su salida tanto por su actitud como por su apariencia física, ya que aseguran que con los cambios que están haciendo en el programa, él debería de irse para traer "talento nuevo".

De huev... ya está gente", "Arriba la tercera edad, ya me alcanzaron", "Saquen a Arath", "Qué flojera me da Arath de la Torre, ya deberían sacarlo", "Ya Arath muy viejo, nada de atractivo", "Arath se parece a Pocholo de papá soltero ya tan canoso".

Aunque usualmente el conductor no responde a los ataques, en esta ocasión no se aguantó y arremetió contra una usuaria que lo señaló por verse "viejo y nada atractivo", confesando una importante noticia. ¿Se cambia a Venga la Alegría?

No, al contrario. El conductor le advirtió a la persona que lo criticó que "no sabía lo que se viene" y que "hará muchos corajitos", dejando entrever que vienen muchos más proyectos para él en la empresa y que no saldrá del matutino en un futuro cercano.

Fuente: Instagram @programahoy