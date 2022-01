Perdió todo: Tras 'infidelidad' y salida de 'Hoy', dejan en la calle a famoso actor de Televisa

Ciudad de México.- Se reveló que un conocido actor de Televisa, quien recientemente formó parte del programa Hoy, habría sido echado a la calle por su propia novia pues lo mandó a volar luego de unos meses de noviazgo.

Se trata del famoso galán de novelas Raúl Coronado, pues según información de la revista TVNotas su relación con Ximena Córdoba terminó a finales de 2021 luego de que él dejara a su primer esposa Pahola Escalera para salir con la colombiana.

Como se recordará, Raúl conoció a la conductora de Cuéntamelo YA! a mediados del año pasado cuando fueron elegidos como pareja de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde lamentablemente no consiguieron ganar.

Aunque la química era evidente, el actor mexicano negó estar interesado en Xime pues tenía casi 10 años de casado con la actriz Paho Escalera, pero más tarde ella misma confirmó que sí había habido una infidelidad de su parte.

Yo tengo 9 años con mi mujer y ha sido el apoyo de toda mi carrera y estamos súper pegados, ahorita por estas situaciones -pandemia de la Covid-19- no podemos estar, pero la amo", declaró Raúl en su momento.

Aunque hacían muy bonita pareja, la revista TVNotas exhibió quela guapa colombiana terminó su relación con Coronado porque no era el hombre que ella esperaba. Hay que recordar que el artista de 37 años se mudó al hogar de Ximena cuando comenzaron a salir.

Quienes conocemos a Ximena sabíamos que Raúl no era el tipo de hombre que ella buscaba, más bien era un 'rico bocadillo' que se estaba comiendo... Ximena tiene unos gustos caros, le encanta que la lleven de viaje, que le regalen bolsas y joyas, pero este chavo no está a su altura, así que en cuanto a ella se le pasó la calentura, le dijo que ya no quería seguir con la relación y lo sacó de su depa", explicó la supuesta amiga.