Televisa destroza a TV Azteca: Tras hundir a Pati Chapoy, polémica actriz se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien hace unos días estalló contra la periodista Pati Chapoy y el vespertino Ventaneando, regresó a los foros de Televisa y esta mañana se unió al programa Hoy.

Se trata de la también cantante mexicana Gala Montes, quien ha mantenido un fuerte pleito con Bárbara de Regil desde hace varias semanas debido a que la criticó por la muerte de su perrita Nala, asegurando que la descuidó y por ello perdió la vida envenenada.

En días pasados, la protagonista de Rosario Tijeras reapareció en Ventaneando para hablar de la polémica y por supuesto que Chapoy, Daniel Bisogno y el resto de los conductores la defendieron, lo cual nuevamente hizo enfurecer a Montes.

Utilizando un acento cubano y muy al estilo de la vedette Niurka Marcos, la joven intérprete tundió a De Regil y al elenco del vespertino de TV Azteca mediante sus redes sociales.

Primero, cuando hablen de mí lávense la boca. Segundo, este programita que no diré el nombre ni le daré rating porque ese programa está más muerto que el pobre perro por el cual empezó toda esta vaina, por el cual ustedes no se informan. Si se informaran sabrían de lo que yo les quiero transmitir. Ustedes no piensan, no razonan, ustedes solamente hablan mier... de la gente y por eso les pagan", declaró furiosa.