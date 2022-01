Tras abandono de Televisa y quedar en la ruina, Ricardo Hill sufre caída y es hospitalizado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ricardo Hill está pasando por momentos más que duros, pues además de atravesar por problemas económicos y de salud, el actor y comediante recientemente sufrió una fuerte caída que lo mandó al hospital.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A través de una entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando, el artista mexicano reveló que se encuentra bajo reposo después de haber tropezado el pasado lunes cuando se encontraba en su domicilio .

Perdí el equilibrio, me fui para atrás, no alcancé a agarrarme de la puerta y caí de espaldas y de cabeza. Me costó trabajo incorporarme, pero me ayudaron mis hermanos", expresó.

Continuó diciendo: "Me ponen inyecciones, análisis, aparatos, me recetan medicamentos, son un montón, ya me deshizo el estómago, son cuatro o cinco diaros".

Aunque afirmó que está recibiendo ayuda económica de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) gracias a sus 35 años de carrera, el también actor de doblaje admitió que le da temor no quedar bien físicamente y espera pronto recuperarse.

El inicio de sus problemas

Cabe recordar que en 2020, Ricardo Hill reveló que padecía EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) destacando que fue gracias al apoyo de amigos, compañeros y donativos que recaudaron fondos para que saliera adelante.

Por años, el comediante fue un actor recurrente dentro de la barra cómica de Televisa gracias a su imitación del periodista Joaquín López-Dóriga. Con el tiempo, Hill dejó de ser llamado a la televisora y se quedó sin trabajo.

Fuente: Ventaneando