Tras 'romance' gay, galán de Televisa llega a 'Hoy' y suplica por protagónico; no tiene trabajo

Ciudad de México.- Un guapo villano de telenovelas, quien lleva 17 años en Televisa, se unió este jueves al programa Hoy y suplicó a productores por un protagónico. Además, aclaró si ante la falta de trabajo existiría la posibilidad de buscar otra alternativa para sobrevivir.

Se trata del galán Marcelo Córdoba, quien participa actualmente en el melodrama SOS Me estoy enamorando, mismo que tiene su gran final el próximo domingo 16 de enero por Las Estrellas, razón por la cual acudió este jueves como invitado al matutino de Televisa.

El argentino, quien da vida a 'Omar Kattan', recordó las maldades de su personaje y habló del desenlace de 'Omar' en el melodrama, además de prometer muchas sorpresas en el gran final de la historia.

En entrevista con la prensa a las afueras de la televisora de San Ángel, comentó cuáles son sus futuros planes laborales, descartando que tenga un proyecto fijo en los próximos meses.

El galán de Televisa, quien ha estado también en telenovelas como Alborada, Sortilegio, Llena de amor, Por ella soy Eva y Vencer el miedo, también estuvo en la serie La bandida de TV Azteca en 2019, sin embargo, el resto de su carrera la ha desarrollado en Televisa.

El guapo villano habría dejado entrever que está soltero, aunque hace unos meses hubo rumores que aseguraban sostenía un romance gay desde hace años con otro actor.

De acuerdo con TVNotas, presuntamente andaba con el peruano Pietro Vannucci, quienes presuntamente se conocieron cuando grababan la telenovela La Gata en el 2014 e iniciaron su relación en el 2015, misma que presuntamente habrían mantenido en secreto.

Esto nunca ha sido confirmado, sin embargo, el actor cambió de tema y habló de las críticas, además de cómo enfrenta el odio en redes:

Uno se pone en esa cámara y hay gente a la que uno no le va a gustar porque no le gusta como te ves y te van a criticar por eso, por cómo actúas o por si tienes o no pareja. Yo trato de no contestar aunque a veces sí me prendo".