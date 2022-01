Tras unirse a Chapoy, altos ejecutivos de TV Azteca vetan a conductor por traición ¿con Televisa?

Ciudad de México.- A un querido conductor, quien ha estado durante casi 6 años en TV Azteca, le dieron las gracias ejecutivos de la televisora y él estalla en redes al revelar que ni siquiera se lo dijeron de frente.

Se trata del controversial chef Adrián Herrera, quien este 2022 por primera vez no aparecerá en el reality MasterChef Junior debido a que fue sido despedido de la televisora del Ajusco.

En más de una ocasión, Herrera ha llegado como invitado al foro de Ventaneando con Pati Chapoy o al del matutino Venga la Alegría, sin embargo, ni siquiera el apoyo de otros programas pudo evitar que lo 'corrieran'.

Aunque TVNotas reportó hace unos días que el chef habría sido despedido luego de tener presuntos roces con la producción del reality culinario, fue él mismo quien lo confirmó a través de su cuenta de Instagram:

Me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef junior. Tampoco se me dio una razón del por qué de esto. Supongo que esto se debe a decisiones tomadas por los directivos de Talento de dicha televisora", escribió.