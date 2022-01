"Vieja mam...": Legarreta se harta y humilla a Galilea Montijo; suplica ¿que la corran de 'Hoy'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora de programa Hoy, Andrea Legarreta, estalló contra Galilea Montijo y suplicó en vivo a la producción del matutino de Televisa que la callaran, dejando en evidencia ¿que no se soportan?

El momento sucedió durante el programa de este jueves 13 de enero, cuando los conductores participaban en el juego '¿A dónde voy?' junto a los invitados Kalimba y Gala Montes.

En una de las intervenciones de la pareja conformada por Moisés Muñoz y Andrea Escalona, a la conductora le tocó describir al conductor la palabra "Rancho", por lo que empezó a decirle:

Donde hay bueyes, donde hay borregos", momento en el que la producción empezó a reír.

Fue ahí que la tapatía empezó a perder el control y a gritar a los chicos de la producción, haciendo enfurecer a Legarreta, quien conducía la sección.

"No seas llevada con los muchachos... donde hay bueyes... no seas llevada", le empezó a gritar Galilea a Escalona a manera de broma mientras ella reía y el resto de los conductores también.

Sin embargo, quien no estaba nada sonriente era Andrea Legarreta. Ya que necesitaba cerrar la dinámica y anunciar a los ganadores, Gali no la dejaba hablar porque se podía escuchar al fondo todavía gritando: "¡Con los bueyes no!".

Oh que la canción... Ya callen a Galilea por amor de Dios", dijo llevándose las manos a la cabeza.

Finalmente, Galilea ya no dijo nada ante los comentarios de su compañera y Legarreta anunció que Escalona y Moy ganaron el juego. Quienes no dejaron pasar el incómodo momento fueron usuarios, quien tundieron a la esposa de Erik Rubín en los comentarios.

Desde que regresó de sus vacaciones anda de mam... la Andrea. Debería regresar con alegría y regreso más pesada".

Vieja mam... de la Legarreta".

Ya cambien a Andrea Legarreta se cree la patrona la dueña de 'Hoy', que pongan a Tania Rincón".

Qué arrogante Andrea Legarreta, quiere toda la atención para ella".

¿No se lleva bien con Galilea Montijo?

Legarreta y Galilea siempre han sido enemistadas en distintos medios. En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Legarreta admitió que sí han tenido roces, pero afirmó que entre ambas había surgido una linda amistad.

Incluso, reveló que pese a que no se llevaban y se conocían poco, ella fue la que sugirió a Galilea a Roberto Romagnoli, entonces productor de Hoy, para que entrara en vez de Laura Flores, quien saldría para hacer telenovela.

Yo fui la que le dije a Romagnoli: 'Fíjate que estaría padrísimo que en lugar de Laurita que va a salir entrara Gali'. Ese día platicando con ella, que no éramos amigas, le dije: '¿No te gustaría entrar?'".

Legarreta admitió que sí han vivido momentos complicados y han tenido sus roces, pero han sabido hacer mancuerna.

Hemos pasado muchas cosas y unos muy complicados de roce pero al final hemos usado más la razón y después el corazón, entonces nos damos cuenta que las dos sumamos y hacemos una buena mancuerna", dijo.

Además, agregó que pese a que tienen personalidades distintas, se respetan mucho y han aprendido mucho la una de la otra, desmintiendo una vez más que entre ellas hay una enemistad.

Nos hemos acompañado en momentos duros de la vida de cada una y también nos hemos reído mucho, disfrutado mucho, llorado y aprendido mucho juntas. Nos queremos por lo que somos y a pesar de lo que somos. Nuestras personalidades y gustos pueden ser distintos pero hay mucho respeto mutuo y agradecimiento, complicidad", finalizó.

Fuente: Canal de YouTube del Programa Hoy e Instagram @galileamontijo