Abogado de Héctor Parra responde al comunicado emitido por la defensa de Ginny Hoffman

Ciudad de México.- La abogada de Ginny Hoffman emitió un comunicado en el que manifiesta que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), dio a conocer que no encontró los suficientes elementos de prueba para empezar un proceso penal en contra de la actriz por presunta violencia familiar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos Fiscalía no encuentra elementos suficientes para proceder en contra de Ginny Hoffman

De acuerdo con el mensaje enviado por la defensa legal de la actriz, el Ministerio Público encargado del caso, apegado a la ley, realizó todas las investigaciones correspondientes sin violar los derechos humanos de nadie, con una objetividad y profesionalismo que merece esta situación.

Esto en referencia a la denuncia que había presentado Héctor luego de que Ginny hablara con la prensa de los supuestos abusos que cometió el actor contra su hija menor sin acudir a declarar el hecho ante las autoridades pertinentes.

Por su parte, la defensa legal de Héctor Parra se comunicó con el programa Ventaneando para asegurar que no tenían ninguna notificación de las autoridades con relación a dicha resolución.

Pues me entero hace pocos minutos a través de las redes sociales, porque la Fiscalía hasta este momento no nos ha notificado a nosotros como asesores jurídicos de Héctor, ni tampoco a Héctor en el penal, entonces nuevamente nos vuelve a sorprender que se conozca antes de los canales oficiales esa determinación, no la puedo dar por cierta", dijo el abogado José Luis Guerrero.