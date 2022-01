Adiós TV Azteca: Tras 16 años, famosa conductora vuelve a Televisa y actriz la humilla en vivo

Ciudad de México.- La querida conductora Carmen Muñoz, quien abandonó TV Azteca hace un par de meses, recibió un polémico y humillante comentario de parte de una conocida actriz que la señaló por volver a Televisa luego de 16 años fuera de la empresa.

Resulta que la también conductora Cynthia Urías no reaccionó de la mejor forma al ver a la expresentadora de Al Extremo sentada en la sala del programa Cuéntamelo YA!, donde ella ha trabajado desde que se fundó.

El pasado miércoles 12 de enero Carmen debutó en la emisión de Las Estrellas pues acudió a promocionar su libro Dale like al amor y también a hablar de los futuros proyectos que le esperan ahora que volvió a Televisa.

Mediante sus historias de Instagram, la esposa del beisbolista Jorge Cantú compartió una serie de videos para mostrar a la invitada de Cuéntamelo YA! y dejó ver que no le agradaba mucho su visita.

Pues bueno, lo prometido es deuda, la señora nos va a confesar la verdad, aquí está. Pues se ve bien ahí sentada, no es por nada pero se ve bien ahí. Ash, otra más ", comentó.

Sin embargo, Cynthia se retractó de sus declaraciones de inmediato y aseguró que a ella sí le cae muy bien Carmen Muñoz.

No es cierto, a mí me encanta aquí que esté Carmen. No es una más y aquí la Jessica también y estamos cocinando", dijo.