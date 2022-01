Adiós 'VLA': Tras traición a Televisa y 'veto' de Chapoy, exconductora de 'Hoy' sale del aire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica conductora y cantante, quien formó parte del programa Hoy hace unos años y su programa de TV Azteca fue sacado del aire hace unas semanas, ahora abandonó el foro de Sale el Sol por una fuerte razón.

Se trata de Mimí de Flans, quien tenía una sección llamada TBT en el programa Hoy, la cual estrenó en 2018 cuando acababa de entrar a Televisa la ahora fallecida productora Magda Rodríguez.

Mimí se cambió a TV Azteca y hasta estuvo en Venga la Alegría, La Academia y Para Todos, sin embargo, después estrenó su propio programa de entrevistas Mimí Contigo, el cual empezó con transmisiones entre semana peor debido a su bajo rating se cambió a solo los fines de semana.

Aunque se dijo hace unos meses que la responsable de sacar del aire el programa era la titular de Ventaneando Pati Chapoy, con el supuesto objetivo de extender el horario de su programa y hacerle competencia a De Primera Mano, esto no fue confirmado.

Como ya se veía venir, la señora Pati Chapoy volvió a tomar las riendas del área de espectáculos de TV Azteca luego de la partida del exJefe de Contenidos Alberto Ciurana, y para demostrar el peso que aún tiene, intervino para correr a Mimí de Flans para quedarse con su espacio de televisión", reportó el canal de YouTube Chacaleo.

El periodista Álex Kaffie ya había anunciado hace meses que el show de Mimí sería sacado del aire debido a que los altos mandos de TV Azteca no estaban contentos con la audiencia que estaba registrando y hace unas semanas, Mimí Contigo llegó a su fin.

La conductora de igual forma no tardó en incorporarse a otro matutino, pero esta vez a Sale el Sol de Imagen Televisión. Luego de empezar el 2022 en esa emisión, sorprendió al no presentarse a cuadro este viernes 14 de enero.

¿Fue despedida? No, resulta que Mimí decidió aislarse en su casa al presentar síntomas de Covid-19, pese a dar negativo en la prueba. A través de una videollamada, la conductora compartió lo que sucedió:

"Para mí fue una situación muy extraña porque el viernes recibí mi tercera dosis de la vacuna y me sentí mal el fin de semana que dicen que pega duro. A partir del lunes me empecé a sentir bien. Me tomaba la prueba todos los días y el miércoles salí negativa y a la 1 am me desperté así como escuchan, mormada, con dolor de cabeza, con tos", dijo.

A pesar de que la prueba salió negativa, ya no me tomé otra prueba porque lo más probable es que tenga Ómicron porque hubo varios compañeros y como dicen, todos nos vamos a contagiar pero no podía ir a trabajar, me parece una irresponsabilidad absoluta, si tienen síntomas hay que guardarse".

Sobre su estado de salud, reveló: "Me siento bien, como una gripa fuerte. Estoy totalmente aislada y aunque a todos nos va a dar, hay que ser lo más responsables posible".

Finalmente, comentó que en cuanto se le quiten los síntomas se hará una prueba PCR y si da negativa, podrá regresar a trabajar, de lo contrario no podrá acudir al foro.

Aunque no descarta que sea una gripa fuerte por el resultado negativo, la conductora mencionó que de igual forma asume que sí es Ómicron por la intensidad en la que está azotando la ola de contagios en el país.

