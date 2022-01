Divorciado y sin un peso: Tras hundir a Legarreta y veto de 'Hoy', galán de Televisa da dura noticia

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien fue vetado de Televisa y abandonó el programa Hoy, después del cual le declaró la 'guerra' a Andrea Legarreta, hace tremendas declaraciones en su regreso a la empresa de San Ángel.

Se trata del polémico actor y conductor Alfredo Adame, quien tras revelar que Televisa "le reactivó el gafete" luego de años vetado, castigo por el cual culpaba a Legarreta, ahora regresa a la televisora y despotrica contra sus propios hijos, a quienes desheredó.

Y esque el actor de melodramas como Retrato de familia y La fuerza del amor, asegura que desconoce a los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells: Diego, Sebastián y Alejandro Adame Banquells, quienes se pusieron del lado de su madre tras el divorcio.

Descartando nuevamente una posible reconciliación con los jóvenes, ahora el controversial conductor aseguró ante la prensa que ninguno de los tres lleva su sangre, además de descartar una reconciliación.

No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre y no son mis hijos. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año", dijo Adame a reporteros afuera de Televisa San Ángel.