Enfermo y sin trabajo: Tras 56 años en Televisa, primer actor llega a 'VLA' y confirma que se retira

Ciudad de México.- El querido primer actor Eric del Castillo, quien ha trabajado casi exclusivamente para Televisa durante 56 años, apareció esta mañana en la señal de TV Azteca declarando que pronto podría retirarse debido a que ningún productor lo quiere contratar.

El padre de Kate del Castillo debutó en los melodramas en 1962 con la primera versión de La herencia pero tiene una larga lista de proyectos en la televisión como El maleficio, Senda de Gloria, La Mentira, María la del Barrio, Niña amada mía, Abismo de pasión, y el último fue en 2017 con Mi marido tiene familia.

En el pasado 2020 participó en la segunda temporada de La Doña pero hay que resaltar que esta serie fue producida por Telemundo.

Don Eric, quien declaró hace meses que padece una enfermedad incurable que le afecta la visión, habló en exclusiva con el programa Venga la Alegría y contó que la razón por la que no ha trabajado en los últimos años es porque nadie lo contrata.

Muy molesto, el primer actor explicó que le han negado trabajos debido a que confesó ser antivacunas y se ha negado a inmunizarse contra el Covid-19 al igual que su hija, Verónica del Castillo.

Estamos bien, gracias a la medicina alternativa, estamos saludables. Me quiero tomar una prueba, no porque dude mi salud, pero si para decirle a mucha gente '¡Estoy sano!', punto. Me molesta... estoy bien, ya me da coraje", comentó desde su casa.

El intérprete de 88 años de edad mandó un fuerte recadito a los productores que no lo quieren contratar y dijo que prefiere retirarse a tener que vacunarse solo para conseguir proyecto.

Están causando que no me contrate la gente, eso que quede muy claro, me están haciendo mucho daño. En fin, si me quieren contratar bien y si no ¡me da lo mismo!, tengo lo suficiente para vivir con o sin trabajo. Ahora bien, que me hagan una prueba, a lo mejor yo estoy más sano que los que se vacunan, mejor que mi hija", explicó furioso.