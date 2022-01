"Espero que recapacite": 'Pepillo' Origel le responde a Flor Rubio tras asegurar que le ganó la demanda

Ciudad de México.- A escasas horas de que Flor Rubio confirmara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió fallar a su favor en la demanda que interpuso contra Juan José Origel en el 2016 por daño moral, el periodista decidió hablar sobre el tema asegurando que aún hay muchas cosas que investigar.

Después de que se filtrara un audio donde Origel habla de manera negativa sobre la trayectoria periodística de Rubio, asegurando que su colega obtuvo beneficios profesionales debido a su relación con algunos productores y otras personas influyentes del medio, y fuera denunciado por la conductora, ahora Juan José dijo no estar conforme con la resolución a favor de ella, ya que en ocasiones anteriores las autoridades le habían dado el fallo a él.

A mí lo que se me hace muy raro es que desde hace tres años yo había ganado porque la Corte me había dado la razón, no había justificación. Como yo no sé mucho de todo esto, lo único es que mis abogados me habían dicho que yo había ganado (…) y ahora resulta que ella ganó", expresó a través de un video publicado en su canal de YouTube.