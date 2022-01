Golpe a 'Hoy': Niurka exhibe relación de Legarreta y Galilea Montijo con ejecutivos de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica vedette y actriz Niurka Marcos soltó la lengua e hizo fuertes declaraciones sobre la carrera de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, conductoras del programa Hoy.

La también actriz de telenovelas de Televisa como Nunca te olvidaré, Tres mujeres, Velo de novia y Salomé, acudió al programa SNSerio de Multimedios TV, conducido por Adrián Marcelo y Enrique Mayagoitia, y opinó sobre la carrera de las dos presentadoras.

Primero, Niurka recordó su etapa en TV Azteca, cuando estrenó El Show de Niurka, producido por la fallecida Magda Rodríguez, en el que estaba María Elena Saldaña y Daniel Bisogno: "Querían que yo fuera la conductora pipirisnais y no", aclaró Niurka.

También habló de Ella es Niurka y aclaró lo que le dijo el productor que la contrató:

Era la competencia que le hicimos a Laura Bozzo cuando estrenó en Televisa. Romagnoli me habló y me dijo: 'Hay que darle en la ma... a Laura Bozzo'. Le dije: 'Yo nunca he hecho esto' y me dijo: 'Pues diviértete como siempre'".

Hablando otra vez de El Show de Niurka, mencionó por qué sacaron del aire el programa, desmintiendo que haya tenido mal rating, sino que la razón fue que Rocío Sánchez Azuara, quien era la reina de los talk shows, se quejó con ejecutivos de que estaban haciendo un programa del mismo estilo en su propia televisora.

Ella fue llorando con los jefes y le dijo: 'Oye la única chamba que yo tengo y ella baila, canta, es histriónica, mienta ma... y yo nada más hago esto'. Honestamente, yo la entendí, pero fue un show que se filmó por 30 episodios nada más porque yo lo quise firmar así para que no me encasillaran".

Tras hablar de encasillarse, rápidamente se le vinieron a la mente a la cubana dos nombres: El de Galilea y el de Legarreta, pues mencionó tajante que se quedaron sin otro tipo de oportunidades en su carrera por estar tantos años en el programa Hoy.

Como Legarreta y esta Galilea que las sembraron en 'Hoy' más nunca pudieron cantar, actuar, bailar, no pudieron hacer más nada. Se les acabó la carrera actoral a las mujeres cuando eran actrices desde chiquititas súper talentosas".

Como se recordará, Galilea tiene casi 15 años en el programa matutino y Andrea más de 20, además de que ambas empezaron en las telenovelas, ofertas que empezaron a rechazar porque estaban dedicadas a la conducción.

Me imagino que a ellas las convencieron y al final llegaron a una arreglo y dijeron: 'bueno, por esto dejo todo lo demás'", comentó uno de los conductores, refiriéndose a que habrían recibido una gran suma de dinero.

Fue ahí que Niurka interrumpió y dio su opinión sin filtro, exhibiendo un secreto de ambas: "Bueno, puedo hablar de lo que a mí me da la gana, tú sabes que no me quedo callada... un poco las convencieron y otro poco... las condicionan. Les dicen: 'o esto, o esto'".

Además, dejó boquiabiertos al mencionar que tendrían una relación muy buena con los jefes, ¿dejando entrever que tuvieron romances con ejecutivos para llegar a donde están? Aunque esto se ha rumorado desde hace años, no. La cubana lo aclaró:

Otro poco también pues tienen buena relación con los jefes y las convencen, y por buena relación no quiero decir que sean amantes ni que se acuesten ni nada de eso... hacen con los años bonita relación con los jefes y ya es como su casa", mencionó.

Aunque uno de los dos presentadores bromeó con que sí sucedería con otros, Niurka dijo entre risas: "Yo para creer en eso tengo que verlo y si lo veo, me caliento y si me caliento, me gusta y si me gusta, participo (ríe) y si participo se entera toda la farándula".

Finalmente, le preguntaron si en alguna ocasión ella priorizó el dinero sobre la pasión artística.

No... es mi naturaleza, no es ética. Yo me limpio con la ética. Yo nací para ser feliz (...) por mis hijos no, yo todo lo que hice fue porque iba a estar muy feliz haciéndolo. Después de gustarme el proyecto hablábamos de billete".

Y agregó: "Y yo sí cobré todo lo quise cobrar porque nunca, gracias a Dios, toco madera, tuve que hacer casting. Cada vez que me llamaban era porque sabían que querían a Niurka Marcos y mis hijos no se involucran porque si yo estoy bien, mis hijos están bien".

Como se recordará, el rumor de que ambas conductoras habrían tenido algo más que una relación laboral con altos ejecutivos de Televisa ha circulado desde hace años, aunque nunca se ha comprobado nada y ellas lo han negado.

En el 2019, Alfredo Adame desató polémica tras despotricar contra Andrea Legarreta y asegurar que presuntamente le fue infiel a Erik Rubín con un supuesto vicepresidente de Televisa, a lo que le atribuía que llevara tantos años siendo la favorita del matutino.

Eso era del dominio público, pero nadie se atrevía a decirlo. Entre los periodistas que trabajaban ahí, se decía que tenía que dejar de ser la conductora de espectáculos y ser la titular... Todos sabían la historia, y por eso mismo ¡se adueñó del programa!", comentó Adame.

Pese a las especulaciones, y a que sí gozan de privilegios y serían las consentidas, nunca se ha comprobado un romance entre algún alto mando de la empresa y las conductoras, quienes aseguran que son mujeres de trabajo y han luchado por llegar a donde están.

