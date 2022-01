La cantante Sinéad O'Connor es hospitalizada de emergencia tras el fallecimiento de su hijo

Estados Unidos.- La cantautora irlandesa se encuentra desolada por el fallecimiento de su hijo Shane y decidió internarse en el hospital, así lo ha dado a conocer a través de su cuenta de Twitter.

Desde hace algunos días, Sinéad O'Connor hizo alarmantes comentarios con relación a su estado de ánimo, luego de que la semana pasada el adolescente de 17 años fuera encontrado muerto después de dos días de haber sido reportado como desaparecido.

He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido seguir viviendo sin él. Todo lo que toco lo arruino, yo solo estaba aquí por él y ahora se ha ido. He destruido a mi familia, mis hijos no quieren conocerme. Soy una mierda de persona y todos ustedes piensan que soy una buena persona porque sé cantar, pero no es así", fue uno de los mensajes publicados.