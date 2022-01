¡Shock en Televisa! Tras veto de 'Hoy' y estar al borde de la muerte, conductor se contagia de Ómicron

Ciudad de México.- Uno de los conductores más polémicos de Televisa, quien sufrió el temido veto en la empresa hace varios años y que además estuvo al borde de la muerte tras ser golpeado, compartió que se contagió de Ómicron, la nueva variante del Covid-19.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del conductor Javier Porras Kuri, conocido en el mundo del espectáculo como Fabián Lavalle o 'Fabiruchis', quien por segunda ocasión se contagió de coronavirus, solo que ahora fue de la variante que está predominando en México: Ómicron.

Fabián Lavalle, el conductor que destacó en Televisa tras conducir Con todo, en la etapa de La oreja, uno de los programas que más éxito ha tenido San Ángel contra Ventaneando, informó que desde el pasado 10 de enero dio positivo a coronavirus.

A todos los medios de comunicación y amigos, para evitar más especulaciones sobre mi estado de salud, quiero compartirles que me encuentro en mi hogar en aislamiento desde el pasado lunes 10 de enero por la variante Ómicron", compartió el exconductor de Televisa.

No obstante, pese a que se contagió de Ómicron, 'Fabiruchis' ha compartido que su estado de salud es bueno y que no ha tenido ningún tipo de complicaciones por el Covid-19.

Me siento muy bien y estoy siguiendo las recomendaciones y cuidados de mis médicos que de manera optimista, me dicen que me encuentran muy estable y sin ninguna complicación", esclareció Lavalle.