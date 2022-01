Tensión en Telemundo: Adamari López da positivo a prueba de Covid-19

Miami, EU.- La conductora puertorriqueña, Adamari López reveló los motivos de su ausencia en Hoy Día, al afirmar que dio positivo a una prueba de Covid-19, por lo que se vio obligada a salir del aire.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Fue por medio de su cuenta de Instagram, donde además aprovechó para pedir que le manden sus mejores bendiciones, pues todo comenzó con un pequeño resfriado.

Sé que muchos han estado preguntándose el por qué no he estado en el show los últimos días. Me he sentido un poquito malita, pensaba que tenía un catarro bastante mal; pero me he hecho las pruebas de Covid y el resultado ha salido positivo", dijo.