Tras 10 años en TV Azteca, conductor queda fuera de 'VLA' y su reemplazo es de Televisa

Ciudad de México.- Un querido conductor, quien hace más de 10 años comenzó a trabajar en TV Azteca, salió del programa Venga la Alegría de forma repentina y este viernes la producción ya presentó a su reemplazo, el cual llegó desde Televisa.

El integrante del matutino que salió del aire es el payaso Joss, quien forma parte del dúo 'Los Destrampados' con el cual pudo llegar al elenco de VLA desde 2011 pues anteriormente solo trabajaban detrás de cámaras.

Los divertidos personajes primero acudieron para cubrir al entonces conductor Fernando del Solar en su show de chistes durante solo una ocasión y luego ya fueron contratados de fijo. Además de estar en esta emisión, también se lanzaron a la música y son empresarios pues manejan un circo familiar.

Durante toda la semana, Joss no ha acudido a trabajar al foro y es solo su hermano, Oskarín, quien se ha encargado de entretener al público del Ajusco pero no ha revelado porqué él no está al aire.

Sin embargo, este viernes 14 de enero la producción anunció que se estaba buscando al nuevo integrante de 'Los Destrampados' y la persona que levantó la mano para ocupar este puesto fue el polémico conductor William Valdés, quien anteriormente trabajó para Televisa como parte del programa Hoy.

El originario de Cuba se disfrazó con la misma ropa que usan estos payasos, se puso la nariz roja, gorra plana y hasta bailó como lo hacen Joss y Oskarín.

Mediante las redes sociales, los televidentes no han dejado de pedir que aclaren qué pasó con el 'Wiwiriski' faltante y también aprovecharon para dejarle una crítica a Valdés, quien nunca ha sido muy aceptado por el público.

Uy no, William solo hace berrinches".

Queremos a Joss".

¿Por qué no dicen qué pasó con Joss?".

Demasiado antipático ese William".

