Tras amargo divorcio y perder exclusividad en Televisa, galán vuelve a las novelas y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva más de 40 años de trayectoria artística y perdió su contrato de exclusividad en el 2017, regresa a los melodramas y cuenta sobre su nuevo personaje en el programa Hoy.

Se trata de Arturo Peniche, quien tras ser uno de los galanes más codiciados durante décadas y protagonizar telenovelas inolvidables como Monte Calvario, La indomable, Amor en silencio, María Mercedes, María José, Soñadoras y Siempre te amaré, perdió exclusividad en 2017.

Aunque también realizó proyectos fuera de la empresa de San Ángel como en TV Azteca o en Telemundo, desarrolló la mayoría de su carrera en Televisa, en donde tuvo su último proyecto en Fuego ardiente (2021) luego de dos años alejado de la TV por la pandemia.

Fue precisamente durante esta crisis sanitaria en pleno 2020, cuando el actor confesó en entrevista que tras casi 40 años de matrimonio, se había separado de su esposa Gaby Ortiz. Ambos son padres de Brandon Peniche (exconductor de Venga la Alegría y protagonista de Contigo Sí).

Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.... ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre", reveló en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Incluso, acudió al programa de TV Azteca, Mimí Contigo (el cual fue cancelado hace unas semanas) para hablar por primera vez después de esa entrevista con Mara sobre los motivos que los distanciaron.

Aunque no se han divorciado oficialmente, y el actor asegura que no lo planea hacer pues "no quiere un fracaso en su vida", están separados desde hace ya varios años sin reconciliación en mente.

Luego de ser señalado por su hermano Flavio Peniche de presuntamente abandonar a su madre enferma y ni siquiera apoyarla económicamente, el histrión está de vuelta en las telenovelas con Amor dividido, la cual se estrena este lunes 17 de enero por Las Estrellas.

Peniche acudió este viernes junto con la actriz rusa Irina Baeva al foro del programa Hoy, donde compartieron detalles de sus personajes en la historia producida por Angelli Nesma y protagonizada por Eva Cedeño, Gabriel Soto y Andrés Palacios.

Irina, quien mencionó que interpreta a 'Debra', comentó que es su tercera telenovela junto a su prometido Gabriel, la segunda en la que ya tienen una relación puesto que en la primera (Vino el amor) eran solo compañeros.

Por su parte, Peniche da vida al villano 'Alejo Núñez', quien asegura que es un personaje muy complejo ya que "maneja una bipolaridad muy rara", admitiendo que le costó trabajo interpretarlo.

Cuando descubre que hay oportunidades después de que perdió la más importante en su vida, descubre que hay en el lado oscuro y va indagando ese lado oscuro y se vuelve un monstruo porque es muy inteligente. Se quedó viudo de muy joven, nace su hijo y culpa a su hijo de la muerte de la madre y hay un rechazo".

