Tras pleito en 'Hoy' y veto de Televisa, TV Azteca corre a Anette Cuburu y presentan a su reemplazo

Ciudad de México.- Hace unos momentos la conductora Anette Cuburu, quien está vetada de Televisa desde hace años, dejó en shock a los televidentes pues anunció su salida de un exitoso programa pues así lo decidieron los ejecutivos de TV Azteca. ¿La corrieron de Venga la Alegría?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La originaria de Mexicali, Baja California, ha sido una de las personas más conflictivas en el medio del espectáculo. Hace unos años confesó públicamente que su exesposo Alejandro Benítez la mandó vetar de todas las televisoras luego de su separación pues él tenía un alto puesto en San Ángel.

Asimismo, la también actriz declaró que mientras trabajó en el matutino Hoy recibió supuestos malos tratos de Andrea Legarreta y dijo que nunca se llevaron bien. La esposa de Erik Rubín respondió a esta acusación y aseguró que de su parte nunca hubo una rivalidad con ella.

Debido a estas situaciones, Anette siempre ha sido muy criticada por el público, quienes se pusieron muy contentos al saber este viernes que ella ya no formará parte del vespertino Al Extremo pues se avecinan varios cambios en el proyecto.

En la transmisión de VLA, Cuburu comentó que venía una nueva etapa para el programa en la que ella no estaba incluida y dio gracias a sus jefes de la empresa por darle esta oportunidad.

Para mí fue un sueño hecho realidad, yo siempre quise hacer Al Extremo y de verdad que la confianza que me dieron, lo he disfrutado muchísimo, solo he crecido y aprendido y con mucha humildad hoy me despido de este programa, porque comienza una nueva etapa", dijo la cachanilla.