Adiós 'Hoy': Tras cirugías y veto de TV Azteca, conductor traiciona a Televisa y se une a Chapoy

Ciudad de México.- El polémico conductor Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, dejó en shock al aparecer en una foto con su exjefa Pati Chapoy, pese a que él está en Televisa y ella en TV Azteca. ¿Los traicionó?

El periodista decidió olvidarse de los vetos por un momento para sus redes sociales y recordar su etapa en Ventaneando, cuando apenas iniciaba el programa y él formaba parte del equipo inicial.

Esta emisión de espectáculos comenzó hace casi 26 años en la televisora del Ajusco y el equipo estaba conformado por él, Pati Chapoy, Martha Figueroa y Pedro Sola.

Sin embargo, como se recordará, Origel fue contratado por la empresa de San Ángel para dejar Azteca y hacer su propio programa de espectáculos, traicionando a Chapoy y desatando un pleito entre ellos que duró años. También estuvo vetado de la empresa.

Sin embargo, años después se reconciliaron y Pepillo hasta acudió a las celebraciones por los aniversarios del programa. Actualmente, tiene una gran relación con todos en Ventaneando, menos con Daniel Bisogno, con quien tendría ciertos roces.

El exconductor de La Oreja ha estado en Televisa durante casi 30 años y regularmente aparece como conductor en la sección de espectáculos del programa Hoy, por lo que sorprendió su fotografía y su comentario.

Y esque Origel, quien asegura solo se ha hecho una cirugía en el rostro pero recientemente entró al quirófano por otro problema de salud (tenía dos hernias y tuvo que operarse), recordó su etapa con Pati Chapoy y le agradeció darle su primera oportunidad en Azteca.

Ante la imagen de antaño, Pedrito Sola no pudo evitar comentar y le escribió a su colega: "Y fuimos muy felices".

¿Será que Origel quisiera irse a TV Azteca? Se desconoce, pero como se recordará, hace unas semanas que el Canal de Las Estrellas cumplió 70 años al aire, el conductor despotricó contra Televisa por no haber sido tomado en cuenta para la celebración.

Muchos no fuimos requeridos a los 70 años de Televisa. Claro, cuando hay un productor que no te quiere o que no le interesas, pues no te van a invitar. Yo me imagino que si hubiera sido la productora Carmen Armendáriz, me hubiera hablado", dijo en su canal de YouTube.