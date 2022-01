Desempleada: Tras 36 años en Televisa y perder exclusividad, ejecutivos rechazan a conductora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y periodista de espectáculos se habría quedado sin un importante proyecto, presuntamente por el rechazo de altos ejecutivos de Televisa, empresa en la que ha estado desde 1986.

Se trata de Mara Patricia Castañeda, quien según el canal de YouTube Chacaleo, fue despreciada por altos mandos de la televisora de San Ángel y por eso la dejaron fuera de la bioserie que preparan sobre el fallecido Vicente Fernández.

Como se recordará, Mara desde el 2000 ocupa el cargo de Coordinadora General de Televisa Espectáculos, aunque en años posteriores se ha integrado a otros programas como La Oreja, el programa Hoy y Cuéntamelo Ya!.

Chacaleo reportó que en Televisa le dieron la confianza a la periodista argentina Olga Wornat sobre su colega Mara Patricia para participar en el guion de la serie que prepara la televisora sobre la vida de 'Don Chente'.

Aunque Wornat escribió la biografía no autorizada de Vicente Fernández y la publicó en el libro El Último Rey, el canal sostuvo que se esperaba que Mara sería la indicada para el trabajo pues fue parte de la familia Fernández.

Como se recordará, el 15 de diciembre del 2007 la periodista contrajo nupcias con Vicente Fernández Jr. en la Ciudad de México, matrimonio sin hijos que terminó 7 años después.

Aún teniendo información de primera mano al haber sido nuera de 'Don Chente', Televisa terminó por despreciar a Mara Patricia, hecho que hizo enojar mucho a la jefa de espectáculos pues prácticamente fue degradada de su cargo de manera implícita", reportó Chacaleo.

De acuerdo con el canal, hay varias razones por las cuales altos mandos presuntamente eligieron a Wornat sobre Castañeda, siendo una de ellas el estilo editorial, ya que argumentan que Wornat sería más imparcial, mientras que Mara podría guardarse detalles.

Wornat ya se estaba preparando para el fallecimiento de Vicente, para lo cual lo investigó a fondo a él y a su familia, mientras Mara Patricia se guardaba todo lo que sabía del cantante durante sus últimos meses de vida, además de que Wornat es más crítica, pues al tener lazos con los Fernández, Mara Patricia solo iba a hablar maravillas de ellos".

Y esque recordaron la entrevista que le hizo a su exsuegro, cuando salió a la luz que tocaba indebidamente a sus fanáticas, exhibiendo que fue duramente criticada por hacerla totalmente "a modo" del 'Charro de Huentitán' para "limpiar su imagen".

De acuerdo con el canal, Televisa prefirió encargarle el proyecto a Olga Wornat pues el resultado sería más objetivo y crítico, ya que tienen en cuenta que Netflix también tendrá su propia versión de la vida de Don Vicente, por lo que buscan ganarle a la competencia a como dé lugar.

Como se recordará, Mara contó que desde 2019 ya no tiene contrato de exclusividad con la empresa.

No, ya se terminó en julio de este año, pero sigo de planta. Soy empleada de confianza y me gustaría hacer más cosas con Televisa Espectáculos", dijo.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada ni por la televisora ni por los involucrados, por lo que permanece en calidad de especulaciones. No obstante, la propia Mara fue la que declaró que no creería prudente participar, comentando:

Yo creo que no, no se puede ser juez y parte, hay cosas que a mí me sorprendieron, no sé Olga como lo investigó, ya hablaré con ella después, no podría estar en una serie diciendo cómo hacer las cosas y además no soy quien para hacerlo".

Además, comentó que no había tenido oportunidad de comunicarse con ningún miembro de la dinastía, pero que pronto se pondría en contacto con Doña Cuquita.

