En el olvido: Desesperado, primer actor suplica a Televisa por trabajo; no lo contratan por "viejo"

Ciudad de México.- El querido primer actor Ignacio López Tarso, quien tiene 74 años de trayectoria artística en cine, teatro y televisión, cumple 97 años de edad este 15 de enero y hace una fuerte súplica a Televisa.

En entrevista con El Universal, el histrión que es una de las últimas estrellas del llamado Cine de Oro y una figura emblemática en el espectáculo nacional, se quejó del encierro y la falta de trabajo, suplicando que no lo olviden.

Afirmó que el encierro lo tiene harto porque no puede hacer teatro, además de estar muy molesto de que ni en cine ni en televisión lo han buscado para trabajar, especialmente Televisa, donde tiene una exclusividad vitalicia.

Sigo siendo actor exclusivo pero no trabajo, no me llaman. Eso me molesta. No he tenido oportunidad de decírselo a alguien. Con mi secretaria que ella va constantemente a Televisa a cobrar mi pensión y todo eso... tengo un contrato de exclusividad vitalicia con Televisa pero yo quiero trabajar, seguir trabajando en la TV, en el cine, en el teatro", dijo.

Aunque comprende que en el teatro no lo hace porque siguen cerrados, afirmó que próximamente lo hará, pero suplicó que lo busquen pues él aún tiene mucho para dar y su pasión por la actuación sigue más fuerte que nunca.

López Tarso explotó contra Televisa, asegurando que ya no lo llaman, presuntamente por su avanzada edad.

Televisa ya no me llama. Yo quiero que me busquen, que me den trabajo, que me llamen (...) quiero oportunidades, el cine ya no me busca... eso es muy malo. Creen que a los 97 años soy un cascarón olvidado que ya no se levanta de la cama, ¡pues no! Yo estoy muy activo todavía, mental y físicamente. Puedo hacer cualquier personaje de mi edad".

Aunque se expresó decepcionado y molesto porque lo tengan abandonado los productores, se tomó un momento para bromear acerca de la situación de salud que actualmente sacude a México y al mundo.

"Que no panda el cúnico, por favor", ríe y agrega, "porque ya llevamos dos años y pico... tengo dos años de encierro y esto no se puede soportar, ya es extraordinariamente latoso... dos años de encierro y sigue, y sigue el temor. Si la hemos pasado más o menos bien estos dos años, el tiempo que viene hay que cuidarse todavía más por las recaídas y porque yo no he recibido la tercera vacuna todavía".

Durante la pandemia, y para mantenerse activo, el histrión empezó a hacer lecturas en líneas y a reactivarse en redes, sobre todo en Facebook donde tenía contacto directo con sus seguidores, aunque en los últimos meses las ha descuidado un poco.

López Tarso mencionó que a sus 97 años, aspira llegar a los 100 años luego de hacer "personajes maravillosos". Finalmente, agregó que el público, los viajes, las giras y su trabajo, le han dado "gasolina" para "vivir bien, contento, trabajando, 97 años".

Cabe mencionar que el primer actor ha tenido una carrera muy exitosa desde su debut en la pantalla grande con la película La desconocida de 1954 y ha estado en telenovelas como El derecho de nacer, La casa en la playa, Esmeralda, ¡Vivan los Niños! y la última en 2019, Médicos, línea de vida.

El primer actor solo se casó una vez en 1950 con Clara Aranda, con quien estuvo casado durante 50 años, ya que murió en el año 2000. De su gran amor nacieron tres hijos Susana, Gabriela y el también actor Juan Ignacio Aranda.

Juan Ignacio decidió seguir los pasos de su padre y se hizo camino en la actuación, pues ha trabado en melodramas como La madrastra y La esposa virgen.

A pesar de que el artista siempre se había mostrado fuerte y con un buen estado de salud, a finales del 2020 sorprendió al aparecer con un tanque de oxígeno en el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría.

Rápidamente, desmintió estar mal de salud y comentó que simplemente a veces le ayudaba "un poco de oxígeno". Aunque aseguró entonces que no le teme a la muerte, subrayó que todavía tiene muchas ganas de vivir y suplicaba regresar a un escenario.

El protagonista de Macario estuvo este viernes en el programa Hoy y les pidió que intervinieran por él con "los meros meros" para poder llegar a los 100 años de edad. Además, este lunes volverá a enlazarse con el matutino para confesar de qué actriz se enamoró.

Yo les decía a ustedes que les quiero pedir que intervengan ante el mero mero, a ustedes que les hace caso, ustedes piden algo y nadie se los niega, pídanle que yo llegue a los 100 por lo menos", expresó.

