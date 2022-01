En silla de ruedas y bajó 20 kilos: Tras caer en coma y retirarse, actor de Televisa vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor, cantante y productor, quien estuvo durante 33 años en Televisa y se retiró de las telenovelas, reaparece en el programa Hoy luego de haber caído en coma y perdido 20 kilos tras luchar por su vida.

Se trata de Toño Mauri, quien tras contagiarse junto a su familia de Covid-19, estuvo ocho meses luchando por su vida luego de ser hospitalizado y ser puesto en un coma inducido. El actor

En la tercera parte de la entrevista que le hicieron en el matutino de Las Estrellas, Mauri contó a Andrea Escalona todo sobre su trasplante doble de pulmón, mismo que le salvó la vida tras estar cuatro meses en coma.

Sin embargo, tras mucho luchar, tan solo pensar en que podría recibir el trasplante, el actor comentó que saber que tenía esperanza es lo que le dio fuerza para seguir, ya que pensaba que iba a perder la vida.

Yo sí llegue a pensar que ya me iba. Ya estaba muy desanimado, Dios lo sabía y para poderme animar la única manera que había era decirme: 'ya llegaron pero no son para ti', era el aire que necesitaba para poder aguantar más tiempo".

El actor de melodramas como Madres egoístas, Simplemente María, El privilegio de amar y Abrázame muy fuerte, quien se alejó de las telenovelas en el 2018, comentó que siempre estuvo muy positivo mientras estaba en la espera y tenía confianza en Dios.

Si yo me quedé y Dios quiso que me quedara es porque tengo una misión que hacer. Esta va ligada al testimonio de lo que me pasó, porque con quienes he platicado me he topado con cosas muy interesantes".