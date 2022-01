Famoso actor ya no estaría en la segunda temporada de 'Rebelde' por polémicos motivos

Ciudad de México.- Todo parece apuntar que Sergio Mayer Mori ya no estará en la segunda temporada de la nueva versión de Rebelde, pues varios factores negativos están manchando la imagen del joven actor y su estadía en la producción estaría en la cuerda floja.

Todo inició cuando la hija de Omar Chaparro , Andrea Chaparro, detalló a través de sus redes sociales que la relación que tuvo en el set con el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer no fue la mejor y que incluso este se negó a besarla durante una escena romántica.

Andrea no ha sido la única que ha revelado la complicada relación laboral que tuvo Mayer Mori con el proyecto, y esa quizá sea la razón por la que Netflix no lo tenga en cuenta para la segunda temporada.

Al menos eso ha dejado entrever el servicio de streaming que, para anunciar la siguiente etapa lanzó imágenes que acompañaron el anuncio y en ninguna de ellas aparece el actor mexicano de 23 años de edad.

Además, el propio Sergio confesó que había actuado en Rebelde solo para poder solventar los gastos que implica tener una hija, ya que su carrera como cantante no ha despegado como él quisiera, aunque posteriormente se retractó en redes sociales.

Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras", dijo.