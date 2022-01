"No saben cómo lloré": Actriz de Televisa lamenta haber sido rechazada para nueva telenovela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de dar positivo a Covid-19, el productor José Alberto 'El Güero' Castro supervisa desde casa las grabaciones de Corona de lágrimas, telenovela que regresa 10 años después con las actuaciones de su elenco original.

Sin embargo, la producción de Televisa no contará con la presencia de la actriz Adriana Louvier, quien a finales de octubre de 2021 confirmó que no participaría en esta segunda parte por compromisos laborales que tenía pactados previamente.

Margarita Magaña y Geraldine Bazán fueron dos de las candidatas para suplirla, y tras varias pruebas y castings, fue la exesposa de Gabriel Soto quien se quedó con el personaje de Olga Ancira.

Tras esta noticia, Margarita tuvo una charla con el público a través del canal de YouTube TLNovelas, donde confesó que le dolió mucho no obtener el papel, ya que pudo haber sido su gran regreso a las telenovelas tras mudarse a Mérida en 2018 y dedicarse a la maternidad.

No saben cómo lloré, no saben cómo me dolió porque ya había trabajado con esa producción, porque había estado con Alejandro Nones (Teresa), entonces como que lo leo y lo entiendo muy bien a la hora de actuar", confesó

La gran química entre ambos hizo que el casting fluyera mejor, pero el resultado no fue el esperado. "Como que volverlo a ver y hacer el casting con él fue bastante fácil, le eché todas las ganas del mundo, me quedé a un pasito de estar", lamentó.

Pese a todo, Margarita Magaña es optimista y cree que el proyecto ideal llegará para ella. "No era momento, no era el personaje… Creo que por algo no me quedé. Me duele hasta el día de hoy, pero bueno… He hecho castings, no he quedado, siento que aunque luego queramos, si no estás es porque me toca estar ahorita en casa con mis hijos, con esta onda de la pandemia", explicó.

Fuente: TV Notas