Tras polémica, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán no quieren volver a ver a Adela Micha

Comparta este artículo

Ciudad de Méxco.- Luego de que Adela Micha fuera captada hablando sobre la salud de Silvia Pinal, y asegurara que "ya se va a morir" debido a su hospitalización, todo parece indicar que la relación de la conductora con Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán se fracturó por completo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante una entrevista con TV Notas, una persona cercana a la familia de Silvia Pinal afirmó que Pasquel y Guzmán siguen molestas por los dichos de Adela, tanto que optaron por bloquear su número de teléfono y de esa manera no volver a darle una entrevista.

Pese a esto, la periodista seguiría tratando de tener un acercamiento con ambas y para ello les mandó algunos regalos. "A doña Silvia Pinal le mandó un enorme arreglo de rosas y unas botellas de vino carísimas, que son de las favoritas de la familia, pero la mandaron a la chin$%&@".

Ante la mala respuesta que ha recibido, Micha había buscados a Luis Enrique Guzmán para que le ayude a mediar la situación. Este le habría dicho a sus hermanas que Adela "no lo hizo por mala persona o porque lo desee y que no les conviene estar enojadas con ella porque es una periodista importante".

Sin embargo, Alejandra no habría dado su brazo a torcer y le dijo a su hermano que "no se metiera" y le dejó en claro que no le tiene miedo a Adela y además, "nadie habla mal de su madre".

Por último, la persona cercana a la familia agregó que no se sabe qué va a ocurrir con este asunto, porque en el medio artístico todo se maneja por intereses y en algún momento, todo se puede arreglar, únicamente por conveniencia.

Fuente: TV Notas