Tras polémico comentario, Anette Cuburu y Mara Patricia Castañeda se reencontrarán

Ciudad de México.- La periodista Mara Patricia Castañeda, anunció un reencuentro con Anette Cuburu, luego de que hiciera un polémico en contra de ella tras la muerte de Vicente Fernández.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y es que la originaria de Mexicali afirmó que Castañeda obtuvo el acceso al rancho Los 3 Potrillos por ser la exesposa de Vicente Fernández Jr, teniendo un gran acercamiento con la familia de 'El Charro de Huentitán'.

Tras esas declaraciones, la periodista fue cuestionada al respecto por la prensa, a lo cual ella dijo que solo fue trabajar y no para convivir con ellos, ganando el acceso.

Se paró Vicente (hijo), se paró Gerardo, que a él no le gusta tener contacto con la prensa, se paró Alejandra; se paró Mariana, la futura esposa de Vicente; las tías, el médico personal de don Vicente... Yo a Guadalajara y al rancho no regresé más que a entrevistarlo… Yo no hablé con ellos (familia) de que me ayudaran, nada, fue un instinto", explicó.