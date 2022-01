Tras salir del clóset y 3 años en TV Azteca, conductora abandona 'VLA' y se va ¿a Televisa?

Ciudad de México.- Hace unas horas una querida conductora, quien llegó a TV Azteca hace apenas 3 años y quien abiertamente se declaró lesbiana, se despidió de su público en Venga la Alegría y dejó el programa porque se unirá a un nuevo proyecto ¿en Televisa?.

Se trata de la también deportista mexicana Mati Álvarez, quien dejó el matutino de Azteca Uno no para unirse a la competencia en San Ángel sino para viajar a las playas de República Dominicana donde se realizará la primer temporada de Exatlón All Star.

La originaria de Puebla, Puebla, se unió a las filas de la empresa del Ajusco en 2019 para formar parte de la tercera temporada del reality deportivo más famoso de la televisión como participante del equipo Famosos.

Luego regresó en 2020 para participar en Exatlón Cup y ese mismo año se unió a Exatlón México Titanes vs Héroes. Ella es la única tricampeona de este exitoso proyecto.

En una íntima plática que mantuvo con las cámaras y micrófonos de Venga la Alegría, Álvarez contó abiertamente los problemas familiares que enfrentó por salir del clóset y que hasta el momento la mantienen alejada tanto de su padre como de su hermano, pero en su momento incluso su mamá dejó de frecuentarla.

Yo entré a Exatlón alejada de ellos por problemas familiares... mi papá es un poco más duro, es un poco menos la relación con él pero ya va mejor, él me veía a diario en la televisión y me extrañó durante 62 semanas y cuando salí me dijo: 'Mati te quiero y te acepto tal como eres'", expresó.