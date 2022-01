Adiós Chapoy: Tras dejar 'Ventaneando', Bisogno confirma que ejecutivos lo 'vetaron' de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras dejar Ventaneando por su contagio por Covid-19, el conductor Daniel Bisogno confirma en entrevista que ejecutivos de TV Azteca le pidieron no regresar a la empresa, 'vetándolo' de la emisión de espectáculos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El pasado viernes Pati Chapoy anunció en pleno programa en vivo que Bisogno dio positivo a Covid-19 luego de que un día antes se había presentado enfermo en el foro y sin cubrebocas, sin embargo, es ahora el conductor quien rompe el silencio.

Y esque Bisogno recibió un sinfín de críticas en redes sociales por haberse presentado con síntomas a la emisión, aunque él mismo confirmó ese día que más tarde se haría la prueba de Covid-19.

Horas después resultó positivo y aunque ninguno de sus compañeros se contagió, causó molestia entre el público que los haya expuesto, sobre todo a Pati y Pedro Sola, quienes son población de mayor riesgo.

'El Muñe' contó en entrevista con un diario nacional cómo fue que sospechó que podría estar contagiado y cuáles fueron sus síntomas.

El conductor confesó que se sintió confiado pues ya estaba vacunado con dos dosis de Moderna y una de refuerzo Johnson & Johnson.

El domingo empecé a sentirme débil, como raro, pero me pasa mucho que me resfrío y los cambios de temperatura me afectan, así que fue normal para mí. Para el lunes, cuando presentamos la nueva escenografía de 'El Tenorio' en 'Ventaneando', comencé a sentir mucho frío, temblaba, me dormí y pensé que me daría resfriado", mencionó.

El jueves confirmó su contagio y puso en alerta a sus compañeros en Ventaneando y en la obra de teatro El Tenorio Cómico, en la cual Maribel Guardia dio positiva, sin embargo, se desconoce si su contagio esté relacionado al de 'El Muñe'.

Bisogno comentó que fue a vacunarse a Houston y no le tomó importancia a los síntomas que presentó pues estaba confiado en la protección de las vacunas, hasta que empezó con un síntoma que lo hizo pensar que sí tendría el virus.

Tengo las dos dosis de Moderna y fui a Houston a ponerme la Johnson & Johnson. Así que no le tomé importancia. No tenía grandes síntomas, solo el cansancio y dolor de cabeza el martes, lo que me hizo hacerme la prueba fue que el jueves amanecí ronco y a mí nunca me da eso; en el foro todos me veían con cara de perro sarnoso", reveló.

Indicó que ni la madre de su hija Michaela, su exesposa Cristina, ni la pequeña han resultado contagiadas pues salieron negativas.

Finalmente, mencionó que ejecutivos tomaron la decisión de que no regresara a las instalaciones de TV Azteca ni a Ventaneando, pero no de forma definitiva, solo de manera temporal.

Comentó que se hará la prueba de nuevo pero igual si da negativo, la empresa le pidió no volver en toda la semana por la ola de contagios que hay dentro.

El martes me haré de nuevo la prueba y si todo sale bien podría regresar al programa pero la empresa me dijo que toda la semana me ausente por la ola de contagios que se han dado allá", finalizó.

Fuente: Instagram @ventaneandouno y @bisognodaniel, TVNotas