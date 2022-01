Adiós 'Hoy': Tras renunciar a Televisa y desfigurarse con cirugías, famosa actriz debuta en 'VLA'

Ciudad de México.- La polémica mujer argentina Sabrina Sabrok, quien saltó a la fama gracias a Televisa y ha impactado al público debido a sus mútilples cirugías estéticas, debutó en el matutino Venga la Alegría: Fin de semana a solo días de haber aparecido en el programa Hoy.

Como se sabe la famosa actriz y conductora tiene varios años alejada de la televisión pues ha decidido incursionar en la industria para adultos, sin embargo, es recordada por haber formado parte de exitosos proyectos de San Ángel como La Hora Pico y Big Brother.

Sabrina ha enfrentado duros escándalos en los últimos años pues además de confesar que sufre esquizofrenia, también fue acusada de abandonar a su pequeña hija con autismo.

Desafortunadamente su adicción a las cirugías llegó muy lejos y actualmente la argentina vive un complicado momento debido a que sufrió una parálisis facial por una mala práctica. Además de hablar en exclusiva de esta situación con el programa Hoy, la mañana de ayer domingo 16 de enero apareció en VLA para dar más detalles.

Estuve viviendo en Estados Unidos y buscando cirujanos que me inyectaran así mucho los labios y no encontraba y encontré una enfermera que se ofreció a ponerme mucho", contó Sabrok frente a las cámaras de TV Azteca .

Al regresar a México, la modelo decidió visitar a su médico de cabecera y esta le confirmó que había sido víctima de una negligencia por parte de la persona que le aumentó los labios.

En la parte derecha al reírme no se me ven todos los dientes y el párpado de mi ojo derecho está un poco caído, no me puedo reír bien, no puedo mover bien la cara".