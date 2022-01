Así vive la dinastía Fernández a un mes de la muerte de Vicente, revela la exesposa del 'Potrillo'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- América Guinart, exesposa de Alejandro Fernández, expresó como viven sus hijos y demás integrantes de la familia Fernández, a poco más de un mes de la muerte de don Vicente.

En una entrevista para el programa Despierta América, la expareja del 'Potrillo' manifestó que sobrellevar la pérdida no ha sido nada fácil para la dinastía: "Todavía lo extrañamos mucho, todavía no te haces a la idea 100 por ciento de que ya no está", expuso.

Agregó que todos los nietos del 'Charro de Huentitán' están muy afectados por la pérdida de su abuelo y asegura que el cantante los quería muchísimo.

Él era muy buen abuelo, disfrutó muchísimo a sus nietos, su carácter fue 100 por ciento de darles amor, de darles su tiempo, muy amoroso, vivía como con menos presiones de trabajo, entonces él ya vivía muy relajado para ellos, lo disfrutaron mucho. Yo les dije a todos, les tocó una época muy bonita de él", confesó.

Guinart dijo que doña Cuquita Abarca, viuda de don Vicente, se mantiene fuerte y que lo sucedido también ha sido muy difícil para ella.

Ellos siempre estaban juntos. Cayetana también ha ayudado mucho, pues a que todos sobrelleven esta pena mejor, porque hace los momentos agradables, y bueno, ahora ya viene Mía, si Dios quiere, para marzo también", añadió.

La madre de los hijos mayores de Alejandro confirmó que don Vicente murió el 12 de diciembre y no otra fecha, como especularon otras personas. "Sí murió el día 12 como a las 6:15 o 6:13 por ahí de la mañana", afirmó.

Finalmente, América se dijo feliz con su relación de pareja, aunque descartó que esté pensando en boda en estos momentos, pues su prioridad son sus hijos. "No, pues ahorita todavía no, primero entrego a todos mis hijos y todo, y luego ya veo que hago yo, pues ya son nueve años", dijo.

Fuente: Agencia México