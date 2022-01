¿Chapoy la vetó? Ejecutivos de TV Azteca 'corren' a famosa estrella y queda fuera de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Destapan que una famosa participante de uno de los programas más populares de TV Azteca quedó fuera de la empresa luego de ser 'vetada' por altos mandos. ¿Pati Chapoy tuvo algo que ver?

Se trata de la exconcursante de Exatlón México Marcela 'Yeye', quien a solo unas semanas de que llegue la final de la competencia en las playas de la República Dominicana, reveló que fue vetada por la televisora del Ajusco.

La exintegrante del equipo rojo reveló que personas en la empresa dejaron de contestarle los mensajes luego de que fuera eliminada pese a que los atletas que van saliendo son invitados a un tour de medios por diversos programas de la empresa para contar su experiencia.

Aunque sí se enlazó con Venga la Alegría cuando fue eliminada, esto sucedió cuando aún permanecía fuera de México, sin embargo, Marcela reveló que TV Azteca la llevó directo a Monterrey, Nuevo León donde vive luego de salir del reality, en vez de ir a la CDMX.

La atleta pidió a sus fanáticos en redes que etiquetaran al matutino Venga la Alegría en publicaciones para que se dieran cuenta y la invitaran, sin embargo, esto no sucedió y Marcela se dio por vencida.

Devastada por el veto que le impusieron sin siquiera darle explicaciones, no le quedó más que agradecer a Exatlón por lo vivido.

Gracias Exatlón por darme esta oportunidad de salir de mi zona de confort, medirme, retarme a mejorar día con día, pero sobre todo de poder conocer increíbles personas que se volvieron mi familia, definitivamente me hiciste crecer y madurar. Me siento preparada para todo lo que viene, este es e principio de una nueva aventura. Siempre Rojos, siempre guardianes", publicó.

Ya que Pati Chapoy es la jefa de espectáculos en la televisora y quien usualmente es tiene más poder, se le suele relacionar a despidos y vetos en la empresa, aunque ella ha negado que sea quien tome estas decisiones. Además, rara vez han abordado polémicas de Exatlón en Ventaneando.

Aunque 'Yeye' asegura que no tiene ida de por qué fue 'congelada' y despreciada por altos mandos, el canal de YouTube Analista TV especula que presuntamente fue por no generar un buen nivel de rating para el programa, pues no fue una participante que tuviera escándalos o que destacara en alguna de las actividades deportivas.

