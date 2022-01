Enfermo y sin dinero: Tras sentir cerca la muerte y veto de Televisa, galán de novelas llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien trabajó en TV Azteca, Televisa y más televisoras, reaparece en el programa Hoy para dar una importante noticia luego de que en la pandemia anunciara que estaba en crisis y se divorciaría.

Se trata del actor Andrés García, quien confesó en el 2020 que tuvo que recurrir a vender sus bienes y propiedades para salir adelante, ya que debido a sus problemas de salud y avanzada edad ya no estaba trabajando.

Como se recordará, hace unas semanas el querido galán, cuya última telenovela en Televisa fue Mujeres engañadas (1999), mencionó que probablemente le volvió el cáncer en la sangre, pues creía que la leucemia lo estaría atacando nuevamente.

Y comentó algo alarmante: que ya siente que está en la recta final de su vida pues tiene 80 años de edad.

Estoy contento porque está mi familia y me vienen a visitar pero mira, ya tengo 80 años. Todo el mundo se muere después de los 80 años. El 90 por ciento de la humanidad se muere después de los 80, así que yo estoy cerca de la recta final".

El primer actor confesó incluso que padecía depresión por el confinamiento, además de que anunció que se estaba divorciando de Margarita Portillo, su pareja desde hace más de 20 años.

Y aunque hace unos meses reveló que estaba vetado de Televisa porque siempre fue "muy perfeccionista" y nunca estaba de acuerdo con los productores, ahora el galán de telenovelas volvió a la televisora de San Ángel para dar una importante noticia.

En entrevista con el programa Hoy, García anunció que él y Margarita celebrarán su aniversario de boda número 22, a pesar de que hace un par de años confirmaron estar en trámites de divorcio.

Aunque ambos se mostraban muy decididos a poner fin a su relación sentimental, el paso del tiempo los hizo cambiar su decisión, pues ahora se preparan para festejar otro año juntos.

Yo creo que el amor, opinión personal, el amor siempre empieza con una atracción electromagnética, por llamarlo de alguna manera, o una mirada", dijo el primer actor.

Al respecto de su romance, Margarita detalló: "Como 23 o 24 años, nos conocimos poco después... te voy a decir por qué lo tengo muy claro, yo soy sobreviviente del huracán 'Paulina' que fue en el (año) 97, entonces nos conocimos en una misa de San Judas Tadeo, que nos presentó un sobrino, yo me acuerdo traía una falda despintada porque yo perdí todo".

Sobre el día de su boda, la esposa del actor relató: "Me habló a preguntar si tenía yo mi pasaporte conmigo, le dije ‘no’, estaba en el hotel, entonces me dijo que teníamos un problema porque nos íbamos a casar ese día, y que estaba ya llenando papeles. Es que ya me había pedido que nos casáramos dos veces antes, y no le hacía yo caso, y yo me casé con el vestido que pude, él preparó todo, dio las órdenes de todo, documentación... hasta la decoración... él se encargó de todo, y yo pienso que si no hubiera sido así, o sea, fue de la mejor manera".

Por su parte, don Andrés habló de las diferentes etapas del amor: "La chispa se prende en cualquier momento, después ya viene el contacto físico, las caricias, después viene el sexo, el cual es el más difícil de mantener o de sostener, porque es el que más pronto se acaba".

Y reflexionó: "El amor es el que se conserva a base de cariño, el cariño es lo que conserva la relación entre una pareja, las caricias, el tratar bien, el tratar de ayudar a la pareja, acompañarla o que te acompañe, el sexo y el amor se conserva a base de cariño, el cariño es un apretón, un abrazo, un beso en el cachete, en la boca, en donde sea, la compañía con cariño, yo creo en lo personal que ese es el secreto".

Y sin hablar del momento en que había decidido poner fin a su relación, Margarita recalcó que ha sido complicado mantener su matrimonio con el actor, pero que tomaron la decisión de permanecer juntos "para siempre".

Ha sido una vida llena de emociones, diferente, pero muy difícil para mí, muy difícil, pero hemos seguido adelante porque a esta etapa de nuestra vida nos damos cuenta que nos queremos y hemos decidido seguir adelante juntos para siempre".

