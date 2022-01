Frente al 'Capi' Pérez, periodista de Televisa arremete en contra de integrante de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El periodista de Televisa, Jorge Ugalde, mediante una entrevista para el programa de radio, La Caminera, arremetió en contra del integrante de Venga la Alegría, Horacio Villalobos.

En su mensaje, el reportero menciona frente al 'Capi' Pérez que Villalobos se contradijo luego de que apoya a Juan José Origel y ahora está en su contra debido a que trabajo con Flor Rubio.

No me gusta el trabajo de Horacio Villalobos... Y menos ahorita que en un momento defendió a Juan José Origel y ahora está en su contra por estar en un programa con Flor Rubio... entonces eres o no eres", argumentó ante el 'Capi' Pérez.

Cabe mencionar que Flor y 'Pepillo' están conflicto debido a que en 2016 se filtró un audio de este último donde hablaba de cosas fuertes en contra de su excompañera de La Oreja, quien lo acusó de daño moral.

Pero antes de estas declaraciones indicó que no le gustaba el trabajo de los integrante de Chisme No Like, al no conocer los nombres de los dos miembros.

Los conductores de Chisme No Like, son, que más bien no sé como llama ella, él creo que se apellida Ceriani, no coincido en su forma de trabajar, no me gusta el trabajo que ellos hacen", dijo.

Estas respuestas surgieron luego de que participara en la sección del 'Cofre de Preguntas Súper Trascendentales', donde Fer Gay le pidió que hablara de los periodistas que no les gusta su trabajo.

