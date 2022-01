¿Fue amante de ejecutivo? Conductora destapa oscuro pasado de Galilea Montijo en Televisa

Ciudad de México.- Una querida exconductora de Venga la Alegría, quien trabajó durante varios años con Galilea Montijo a principios de los 2000, revela la peor cara de la titular del programa Hoy. ¿Tuvo amoríos con ejecutivos de Televisa?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Lilí Brillanti, quien fue conductora del matutino de TV Azteca entre el 2010 y el 2013 pero inició su carrera en la televisora de San Ángel a principios de los años 90 en el programa Pácatelas de Paco Stanley.

Lilí se volvió una de las conductoras más populares tras formar parte de programas de Televisa como Todo se vale y Vida TV (2001-2005) junto a Galilea Montijo y Héctor Sandarti como titulares.

A más de 15 años del fin del programa, Lilí confesó en entrevista en el programa Se lo dijo con Miguel Díaz que sí tuvo fuertes roces con Galilea Montijo y destapó el oscuro pasado de la tapatía.

¿Habló de los presuntos rumores que señalan a Galilea y Andrea Legarreta de haber tenido algo con un ejecutivo? ¿Galilea Montijo sí era bailarina en un table dance de Guadalajara? No habló de estos polémicos temas, sin embargo, Lilí afirmó que a la conductora probablemente se le llegó a subir el ego por la fama que tenía en ese momento.

Al recordar una de sus peleas, mencionó que Galilea presuntamente la amenazó con golpearla y ella no supo cómo defenderse.

No sé, a lo mejor yo me le atravesé en la cámara y no me di cuenta, no sé. Pero una vez sí me acuerdo que llegábamos muy temprano a los ensayos de un sketch que teníamos y me dijo algo así como que no me pegaba porque conocía a mis papás y los respetaba, pero en otras palabras ¿no? y que 'ella era una dama'. Y yo dije: 'a ver, ¿qué está pasando? qué miedo' yo tenía mucho miedo lo confieso porque era bastante inmadura respecto a cómo te tienes que defender en el medio".