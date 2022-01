Galilea Montijo 'hunde' a TV Azteca y presume que 'Hoy' está por encima de 'VLA': "No inventen"

Ciudad de México.- Hace unas horas la conductora Galilea Montijo aprovechó las cámaras y micrófonos del programa Hoy para presumir que Televisa sigue encabezando el ranking de rating pese a que la competencia asegura tener los proyectos más vistos.

Aunque la originaria de Guadalajara, Jalisco, no quiso revelar nombres ni a qué se refería específicamente, es claro que está hablando de TV Azteca y Venga la Alegría pues a finales del 2021 comenzaron a sacar estadísticas en las que mostraban estar por encima del matutino de Las Estrellas.

Fue durante el juego Quita Tiempo cuando Gali, Andrea Legarreta y el resto de los conductores aprovecharon para exhibir que el Ajusco 'miente' al hablar de su audiencia.

La esposa de Erik Rubín fue quien dio pie al tema pues mencionó que una de las cosas por las que agradece este año es el gran rating que tiene el programa.

Acto seguido, 'La Montijo' no paró de destrozar a la televisora de enfrente por los números de audiencia que ha presentado y les pidió que sean honestos con su público.

Sí, porque luego uno se los andan inventando, qué gacho, no lo inventen y no es de ardida, pero no digan mentiras", expresó la tapatía.