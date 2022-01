Golpe a TV Azteca: Ahogada en llanto, conductora anuncia su salida de 'VLA' y abandona México

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien lleva tres años en TV Azteca, rompió en llanto y se despidió de Venga la Alegría para emprender un memorable viaje fuera de México.

Se trata de la campeona de Exatlón México, Mati Álvarez, quien este domingo 16 de enero tuvo su última participación en el matutino Venga la Alegría Fin de Semana, ya que forma parte de la nueva edición del reality deportivo: Exatlón All Stars.

Instagram @matialvarezs

Mati, quien llegó al Ajusco en 2019 y ganó la tercera temporada de la competencia, abandona México en los próximos días para irse a las playas de República Dominicana, donde se grabará el programa, el cual se estrena el próximo 31 de enero.

Este domingo, la producción del matutino preparó una cápsula para recordar los mejores momentos de la atleta en Exatlón y sus compañeros aprovecharon para agradecerle los buenos ratos y por siempre poner en alto a las mujeres con su fortaleza y perseverancia.

Mati no pudo evitar romper el llanto y entre lágrimas pronunció unas palabras para despedirse del público, de sus compañeros y la producción.

No tengo palabras para decir cómo me siento, estoy toda temblorina, tengo sentimientos encontrados, es mucho tiempo, muchas sensaciones, mucho crecimiento y aprendizaje y ahora estoy a punto de volver a tomar ese avión, ese boleto que me ha ganado, pero sí me cuesta, es difícil irse otra vez", comentó.