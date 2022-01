"Siempre fuiste mi luz": Humberto Zurita, actor de Televisa, da el último adiós a su madre

Ciudad de México.- El actor mexicano Humberto Zurita compartió con todos sus seguidores la dolorosa pérdida de su madre, la señora Guadalupe Moreno, quien falleció el pasado 14 de enero.

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, el artista de Televisa le dedicó a su mamá unas palabras de despedida llenas de agradecimiento, amor y también de dolor.

Vuela alto madre y sigue iluminando mi vida. Siempre fuiste mi luz y la esperanza perdida que a tu lado siempre encontró el camino para seguir adelante colmado de tu amor. Me enseñaste a amar y a entender que en este camino la vida sin amor no tiene sentido. Eres y serás siempre la fuerza que me lleve a encontrar un día la cara de Dios", escribió el famoso.